برلمانى يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن جماعة الإخوان الإرهابية

قال النائب رياض عبد الستار ، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الإخوان يروجون الأكاذيب والافتراءت ويكتبون نهايتهم بأيديهم، مشيرا إلى أنهم خائنين للأوطان باعوا أنفسهم وضمائرهم وليس لهم أى مبادىء ومعدومى المشاعر.



وأشار عبد الستار فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن حادث قطار محطة مصر يحدث فى أى دولة بالعالم، مؤكدا أنه وصل القبح بجماعة الإخوان الإرهابية بأن يشمتوا فى حوادث موت المصريين ويستثمروا هذه الحوادث لتهييج الرأى العام ضد القيادة السياسية، مما يؤكد انحاط مستواهم الفكرى والعلمى وانعدام ضمائرهم، حيث انهم قبلوا على انفسهم أن يبيعوا أنفسهم بحفنة من الدولارات، إلا ان الشعب المصرى يقرأ المشهد جيدا.



وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمثلون الفصيل المصرى، ومن يشمت فى موت المصريين وإصاباتهم لا يستحق ان يكون مصر، مطالبا بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن جماعة الإخوان الإرهابية.



وكانت قد استغلت الجماعة الارهابية واعضاؤها حوار الرئيس السيسى مع وزير النقل المستقيل هشام عرفات اثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية بمحافظة قنا وقاموا بنشر فيديو عبر صفحاتهم وتم اجتزاؤه من سياقه ،مدته دقيقة و16 ثانية خلال حديث الرئيس عن تكلفة تطوير السكة الحديد، وادعت الجماعة الارهابية ان الرئيس السيسي فضل وضع 10 مليارات جنيه في البنك بدلا من تطوير الاشارات في السكة الحديد و"دول يجيبوا للبلد مليار او اتنين مليار جنيه في السنة" وذلك على خلاف الحقيقة.



وقامت اللجان الالكترونية التابعة للجماعة الارهابية بفبركة الفيديو واقتطاع الحوار الذى دار بين الرئيس ووزير النقل والذى بلغت مدة الفيديو الحقيقى له 6 دقائق كاملة يشرح الرئيس فيها الخسائر والميزانية المخصصة لتطوير السكة الحديد والاشارات،واستغلت الجماعة بذلك حادث حريق قطار محطة مصر للترويج للاكاذيب.



وتبين من الفيديو ان الرئيس السيسي كان يستمع لخطة تطوير السكة الحديد فى الاصل وقوله حول الـ 10 مليارات كان تعليقا على قول وزير النقل حول دفع مبلغ حوالي 12 مليار جنيه لميكنة وكهربة السكة الحديد وانهم بدأوا بالفعل في العمل



فعلق الرئيس على حديث الوزير وطالبه بشرح خطة الوزارة حتى تصل للمواطنين والخسارة التى تتحملها وزارة النقل وعلق الرئيس السيسى بعدها أن حل المشكلة التى كانت تعانى منها الوزارة من سنين والخاصة بالاشارات فضرب مثلا انه لو ترك 10 مليارات جنيه في البنك ستكون الفائدة مليارا او اثنين في السنة وان قوله كان على سبيل المثال وتضمن الفيديو الصحيح شرح وزير النقل للتطوير الذى بدأ فعليا في بعض الخطوط والخطة المميكنة التى ستبدأ تظهر ملامحها جيدا في خلال النصف الثاني من 2019.

