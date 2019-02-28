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مصطفى بكري عن حادث محطة مصر: دليل كامل على غياب الضمير

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن حزنه علي الحادث المأساوي الواقع بمحطة مصر، لافتا إلي أن سائق القطار المهمل تسبب في ذلك الحادث الأليم، حيث ترك الجرار وانشغل بالمشاجرة مع أحد سائقي الجرارات، دون أن يعبأ بمصير الجرار والكارثة التي قد يتسبب بها.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إن الحادثة تمثل دليلا كاملا علي غياب الضمير، حيث تجرد السائق من المسئولية غير آبه بفعلته، تاركا كابينة القيادة للمجهول.

وأشار الإعلامي، إلى أن سائق القطار خرج في لقاء تلفزيوني أمس في حالة من البرود واللامبالاة بالكارثة التي تسبب بها، حيث أكد أنه عاد لمنزله مساء أمس بعد الحادث غير آبه بالعقبات والكارثة التي تسبب بها.

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