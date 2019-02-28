ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تاوامبا يزيح جوميز من صدارة الهدافين فى الدورى السعودى

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:39 م
صدى البلد
عمر سلامة
أزاح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي، الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال من صدارة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي يتربع عليها مهاجم الهلال برصيد 17 هدفًا.

وأحرز تاوامبا "هاتريك" في مواجهة فريقه أمام الاتفاق ليتربع على الصدارة برصيد 18 هدفًا ويزيح الفرنسي جوميز من الصدارة.

وشارك الكاميروني مع التعاون في 21 مباراة دورية، ولم يتغيب سوى عن مواجهة وحيدة كانت أمام الهلال في الجولة الـ 15، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وانضم الدولي الكاميروني السابق إلى الفريق القصيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بارتيزان الصربي، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من محمد صلاح عقب غيابه عن التهديف

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

شاهد.. تكدس على زراعي المنوفية إثر انقلاب سيارة نقل

عمرو وردة يعتذر: ارتكبت أكبر خطأ في مسيرتي

كاف يعلن حكم مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى فى دوري أبطال أفريقيا

محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو

هجوم ناري على محمد صلاح بسبب صورة.. ومغردون: أكيد خطأ غير مقصود

اتحاد الكرة: البعض يسعى للوقيعة بين جمهور قطبي الكرة المصرية

الحبس سنة لأوكرانية بتهمة النصب على أجانب في الغردقة

إكسون موبيل تعثر على أكبر كشف للغاز في قبرص

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

بنود صفقة القرن تحمل صدمة للعرب ومصيرا غامضا للمسجد الأقصى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

فيديو

مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو
محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر
فيديو جراف.. أزمة فرنسية بسبب حجاب
فيديوجراف.. سماء مالطا تمطر أسماكا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟