تاوامبا يزيح جوميز من صدارة الهدافين فى الدورى السعودى

أزاح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي، الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال من صدارة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين التي يتربع عليها مهاجم الهلال برصيد 17 هدفًا.



وأحرز تاوامبا "هاتريك" في مواجهة فريقه أمام الاتفاق ليتربع على الصدارة برصيد 18 هدفًا ويزيح الفرنسي جوميز من الصدارة.



وشارك الكاميروني مع التعاون في 21 مباراة دورية، ولم يتغيب سوى عن مواجهة وحيدة كانت أمام الهلال في الجولة الـ 15، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وانضم الدولي الكاميروني السابق إلى الفريق القصيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بارتيزان الصربي، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.