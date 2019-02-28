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محافظات

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:08 م
نائب وزير الزراعة
نائب وزير الزراعة تفتتح معرض لصناعة الدواجن والاعلاف
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بافتتاح المعرض الزراعى الذى يشارك فيه 70 شركة لانتاج الاعلاف والدواجن والادوية البيطريه والات صناعة الاعلاف وآلات المزارع السمكيه ومزارع الدواجن ويستمر حتى بعد غد السبت.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم أهمية هذا المعرض الذى تم افتتاحه بمدينة المنصورة باعتبار الدقهلية احدى المحافظات الرائدة فى المجالين الزراعى والحيوانى حيث انها تأتى فى المرتبه الاولى لانتاج الدواجن ، كما تأتى فى مرتبة متقدمة فى انتاج الثروة الحيوانيه والسمكية كذلك فهى تعد سوقا كبيرا لأن عدد سكانها يقارب 7 ملايين نسمة.

وأضاف ان العديد من المواطنين بها يملكون قدرة شرائية مرتفعة ويتميزون بالوعى والبحث عن الجديد فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

وأعربت الدكتورة منى محرز عن سعادتها بوجودها فى معرض اجرو دلتا اليوم قائلة: كنت أتمنى ان اجد كل المعروضات مصرية الصنع لأننى أحزن اذا وجدت منتجا تحتاجه مصر ولا يتم تصنيعه بها وأرجو ان احضر المعرض القادم وأشاهد معروضات مصرية 100% .
نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف
نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف
نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف
نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف
نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض صناعة الدواجن والأعلاف

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