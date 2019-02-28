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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تفتتح تجديدات حاضنة الأعمال

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:00 م
صدى البلد
ياسمين سامي
افتتحت جامعة القاهرة منذ قليل، تجديدات مقر حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتزامن مع تخريج 11 شركة ناشئة ببرنامج الاحتضان في الدورة الثانية لبرنامج حاضنة الأعمال، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

حضر الافتتاح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة مدحت المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال الكلية، وممثلو شركاء الحاضنة، والشخصيات العامة ذات الصلة بمشروعات ريادة الأعمال.

وعرضت الدكتورة هبة مدحت المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال الكلية، الامكانيات الجديدة بالحاضنة من أجهزة حاسب آلي ولاب توب ومكتبة لحاضنة الأعمال تضم عددا من الكتب التي تساعد الطلاب.

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