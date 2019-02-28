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مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ضبط سائق القطار المهمل الذي تسبب في حادث محطة مصر الأليم الذي وقع صباح أمس الأربعاء، لم يشف غليل المصريين أو ذوي الضحايا والمصابين، حيث قابلهم ببرود ولا مبالاة خلال لقائه التليفزيوني أمس.

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن السائق تحدث أمس في لامبالاة عن الحادثة، مشيرا إلي أنه عاد لمنزله بعد الحادث غير آبه بالكارثة التي تسبب بها.

وطالب الإعلامي مصطفي بكري الدولة بمحاكمة عسكرية عاجلة لسائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر الأليم، حتى يكون عظة وعبرة لغيره من المهملين والمذنبين.

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