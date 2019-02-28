الشربينى وكيلا لكلية علوم الأزهر للدراسات العليا والبحوث

، ثم حصل على بعثة

إشراف

مشترك بدولة المجر ليحصل علي درجة الدكتوراه، عين مدرسا بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة ، ثم رقى بعد ذلك الى استاذ مساعد كما كان رئيسا لقسم الفيزياء بجامعة IUIU بدولة

أوغندا

لست سنوات ثم حصل على درجة

الأستاذية

عام 2015 م.



تولى الشربينى إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة الأزهر، وكانت له بصمات واضحة خلال تلك الفترة، فمن خلال جهوده المخلصة، تم اعتماد العديد من كليات جامعة الأزهر وحصولها على الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



جدير بالذكر أن هناك عدد 14 كلية تم اعتمادها من هيئة ضمان جودة التعليم والإعتماد ، تنوعت هذه الكليات ما بين عملية، ونظرية، ومن هذه الكليات كليات الطب بنين، وطب الأسنان بنات، والعلوم بنات، وبنين إضافة لكليات عربية وشرعية أخرى.

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارا بندب الدكتور محمد عبد الفتاح الشربينى الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.تدرج وكيل كلية العلوم الجديد فى التعليم الأزهرى، وكان من النماذج المتفوقة منذ الصغر، حصل على بكالوريوس العلوم قسم الفيزياء، والتحق بالدراسات العليا، وحصل على درجة التخصص الماجستير، وعين مدرس مساعد بقسم الفيزياء