الوجه القبيح للجماعة الإرهابية.. تضليل وترويج أكاذيب عبر وسائلهم الإعلامية لنشر الإحباط.. أبو حامد: تعودنا منهم على الغش.. البلتاجي: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

أبو حامد عن أكاذيب الإخوان حول حادث قطار محطة مصر: مزورون ومضللون

البلتاجى: الإخوانى شخص "بيرضع برسيم".. ولازم يروج أي أكاذيب وخلاص لهدم الدولة المصرية

هريدي: الإخوان يحرفون "الكلم" عن مواضعه





لا يزال الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية، يظهر، في استغلالها الأحداث التي يشهدها الشارع المصري، وترويج الأكاذيب بشأنها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامها، وإجتزاء التصريحات للمسؤولين المصريين وتقديمها بشكل مغاير للحقيقة ووفق أهوائهم الشخصية المضللة.هذا الوجه القبيح كان على موعد مؤخرًا، بما شهدت محطة مصر، برمسيس، حيث بمجرد تناقل الصحف والقنوات أنباء حادث قطار محطة مصر، بدأت أذناب الجماعة في بث السموم في قلب الوطن، باختلاق كذبة إهمال الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، رغم أن هذا القطاع شهد تطورات غير مسبوقة في الـ 50 عاما الماضية، حيث استدعت وسائل إعلام الجماعة الإرهابية فيديو قديما للرئيس عبدالفتاح السيسي، تم اجتزاؤه من سياقه لأجل إثبات ادعاءاتهم الباطلة بأن الدولة ترفض تطوير السكك الحديدية عن قصد.الفيديو الذي تم بثه ويطلب فيه الرئيس من وزير النقل، وضع 10 مليارات جنيه في البنك، بدلا من ميكنة الإشارات في السكة الحديد، وهذه الأموال ستعود بفوائد مليار أو اثنين في السنة، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان يتحدث عن زيادة أسعار التذاكر ويبرر سبب هذه الزيادة من أجل تطوير السكة الحديد، وجعل الهيئة قادرة على رد القروض التي حصلت عليها للتطوير، كما أن الرئيس، لم يكن يستمع وقتها لخطة تطوير السكة الحديد من الأساس، حيث كان يعلق على قول وزير النقل إننا سندفع حوالي 12 مليار جنيه لميكنة وكهربة السكة الحديد وأنه تم البدء بالفعل في العمل.فعلق الرئيس السيسي، من أجل إثبات خسائر الماضي، وما كان يحدث في الهيئة قبل ذلك بأن ضرب مثلا بأن الوزير لو ترك نحو 10 مليارات جنيه في البنك ستكون الفائدة مليار أو اتنين في السنة.. ولم يقل الرئيس أبدا "إنه يجب أن يفعل هذا!"، ليس هذا فقط، لكن خطة كهربة الإشارات التي تحدث عنها الرئيس تم تنفيذ جزء كبير منها ودخل الخدمة بالفعل.المتابع لما يتم بمنظومة النقل، يدرك حجم ما تم ويتم حاليا بذله لأجل تطوير هذا القطاع الحيوي، ومنه الاتفاق الموقع مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية لتوريد 1300 عربة قطار ركاب في سبتمبر الماضي بقيمة تقترب من المليار يورو أي نحو 20 مليار جنيه مصري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ هذا المرفق من أجل التطوير، وأيضا التشريعات التي صدرت من البرلمان المصري بشأن مشاركة القطاع الخاص بأعمال التطوير بهذه المنظومة.النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، قال إن التزوير والتزيف منهج لجماعة الإخوان الإرهابية علي مدار حياتها، واستغلالها لحادث محطة مصر وترويج الأكاذيب بشأنه وبشأن منظومة النقل في مصر، استكمال لهذا المنهج.جاء ذلك في تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدا أن هذا منهج الإخوان المتمثل في الكذب والتضليل وترويج التزوير والتشكيل في كل شيء يحدث على الأرض المصرية، بدعم من التنظيم الدولي للإخوان والدول التي تساندهم مثل تركيا وقطر، مؤكدا أن أكاذيبهم ليست في هذه الواقعة فقط ولكن امتدت لكل شيء يحدث على الأرض المصرية.ولفت إلى أن هذا المنهج لا بد أن يواجه باستراتيجة واضحة من الدولة المصرية، لتوضيح الحقائق محليا وخارجيًا، وأن تتحرك مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه الأكاذيب بشكل حاسم من خلال وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والنشر بمختلف وسائل الإعلام العالمية حتى يتأكد العالم من كذب وتضليل وتزوير التنظيمات الإخوانية الإرهابية.وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة الكذب والتضليل والتزوير التي تنتهجها جماعة الإخوان تمتد للملف الحقوقي وما يتم من تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدا أن هذه المنظمات تعمل لصالح الإخوان بشكل كبير وتروج الأكاذيب أيضا لصالحهم.من جانبه أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن آليات التطوير والنهوض بمنظومة النقل تم البدء بها منذ فترة، للتغلب علي إشكاليات أكثر من 30 عاما بهذه المنظومة ظلت قائمة بدون أي آليات تطوير، وتلك الجهود بدأت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم هذا الملف مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل.جاء ذلك في تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن منظومة النقل تركة ثقيلة بما بها من إشكاليات ومن ثم يتم التعامل بها وفق رؤية محددة، وإهمال 30 عاما لم يتم القضاء عليه في يوم وليلة، مشيرا إلي أن ترويج أكاذيب إخوانية بشأن هذه الرؤي وأعمال التطوير بعد حادث محطة مصر، يؤكد مبدأهم القائم علي عدم قبول أي تطوير أو نهوض بالدولة المصرية قائلا: "الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا ....وهو شخص بيرضع برسيم لازم يروج أي أكاذيب وخلاص لهدم الدولة المصرية".ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإخواني لن يقبل أي شيء لصالح الدولة المصرية، وهو شخص كاره نفسه، ولا يري سوي السلبيات فقط وترويج الأكاذيب والتضليل، مشيرا إلي أن لقاء سائق الجرار يؤكد ما تقوم به الدولة نحو التغلب علي إشكاليات هذه المنظومة وإشكاليات العاملين قائلا:" السائق يتكلم بلامبالاة تؤكد ضرورة ما يتم من تطوير".وأكد أن وزير النقل الذي تقدم باستقالته كان يملك رؤية للعمل والتطوير وكان يتم التنفيذ فيها، ومصر خسرت شخصية ناجحة بسبب لامبالاة من سائق لا يدرك حجم المسؤولية، مشيرا إلي أن الإخوان لا تريد الخير لمصر ومن ثم تعمل علي ترويج الأكاذيب من أجل إعادتنا لعهود الظلام دون أي تقدم قائلا: "نقف جميعا في خندق الدولة والدفاع عنها ضد أي تضليل أو أكاذيب إخوانية".واستنكر حزب حماة الوطن حملة تضليل وتجهيل وتزييف الحقائق التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية حيث استغلت حادث قطار رمسيس وتاجرت بآلام المواطنين لتبث الشائعات في محاولات يائسة لتضليل الرأي العام والإساءة للدولة المصرية.وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الحوادث التى تحدث بالبلاد لخدمة مصالحها الشخصية دون أن تراعى حرمة الموتى حتى يظهرون وجههم القبيح فى الشماتة واستغلال حالة الحزن من أجل بث سمومهم وإثارة الفتنة من خلال بث الأكاذيب والشائعات الهدامة، ودق الأسافين بين صفوف المجتمع الواحد باستخدام أبواق إعلامية وكتائب متخصصة على السوشيال ميديا لبث أكاذيبها.وأضاف رئيس الحزب أن جميع الشائعات التى روجتها الإخوان عن واقعة حادث قطار محطة مصر، باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية كاذب الهدف منه إثارة الرأى العام، وإظهار الدولة بصورة سيئة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، موضحا أن جماعة الإخوان يحرفون الكلام عن مواضعه، ودائمًا ما ينتزعون التصريحات من سياقها بهدف تشويه الصورة الذهنية وإثارة البلبلة، والتشكيك في الدولة المصرية بهدف تأليب الرأي العام على الحكومة والحزب ينفى كل هذه المحاولات التى تفهمها الشعب ويعلم أغراضها السيئة.وأوضح الفريق الهريدى أنه عند تدقيق النظر في اعترافات سائق الجرار المتسبب في الحادث وهو يعترف بأنه مسئول مسئولية كاملة على الحادث برمته وهذا يعنى أنه خطأ بشرى والأخطاء البشرية واردة في مصر وكل دول العالم، ويتحملها من ارتكبها فقط إلا أن جماعة الإخوان تصر على إشعال الحرائق وبث الذعر والخوف فى نفوس المواطنين وتنفيذ سيناريوهات تخريبية بالبلاد.وأشاد الهريدى بسرعة تحرك المسؤولين بالدولة بعد الحادث الأليم، وسرعة إصدار البيانات لتوضيح حقيقة الأمر للرأى العام، والذى اتضح من خلاله أن إهمال سائق الجرار هو المتسبب فى ذلك الحادث الأليم، ليكون بمثابة إحباط لمخطط الجماعة الذين كانوا يعملون على تنفيذه، مؤكدا أن الدولة تأخذ خطوات جادة بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية بشراء أجهزة ومعدات حديثة وتفعيل منظومات التعامل الإلكترونى، لتقليل حوادث القطارات وتلافى الأخطاء البشرية والحزب يعرب عن ثقته الكاملة فى أجهزة الدولة المعنية بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث.