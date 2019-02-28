البحوث الإسلامية: بدء برامج تقوية للطلاب والطالبات الوافدين

بدأ مجمع البحوث الإسلامية تنفيذ برامج التقوية للفصل الدراسي الثاني والتي يقدمها للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية.



وذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر برعاية الطلاب الوافدين ودعم مستوياتهم العلمية في المواد الدراسية المختلفة، وبمشاركة أساتذة تلك المواد من جامعة الأزهر.



وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برامج التقوية التي ينفذها المجمع للطلاب الوافدين تتم بشكل يومي وتقدم شرحًا شاملًا للمواد بطريقة مبسطة وميسرة، لحماية هؤلاء الطلاب من أي استقطاب خارجي، حيث تقدم تلك البرامج للطلاب من أقسام وشعب كليات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والإعلام، والدراسات الإسلامية والعربية.



أضاف "عفيفي" أن هذه المحاضرات والتي أطلقها المجمع العام الماضي شهدت قبولًا كبيرًا من جانب الطلاب، لما تقدمه من دعم علمي وشرح مستوفي لتلك المواد من جانب الأساتذة المتخصصين في الجامعة، مما يساعدهم على التميز والتفوق العلمي في جميع السنوات الدراسية.