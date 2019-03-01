نائب وزير الزراعة من الدقهلية: الدولة تهتم برعاية الفلاحين باعتبارهم عصب الاقتصاد المصري.. وحصر مشكلات مزارع الدواجن المتوقفة لإعادة تشغيلها

محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة:

يقودان مسيرة انطلاق 100 مليون صحة

يضعان حجر أساس مركز التلقيح الصناعي بدكرنس

يفتتحان وحدة الطب البيطري في منشأة عبد القادر ببلقاس



استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الخميس، بمكتبه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، فى مستهل زيارتها للدقهلية، حيث ناقش شاروبيم معها تطوير المجازر الآلية بالمحافظة بمشاركة المجتمع المدنى.



وأكدت "محرز" اهتمام الدولة برعاية الفلاحين باعتبارهم عصب الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الخطط التى تم وضعها لحصر مشكلات مزارع الدواجن المتوقفة عن الإنتاج وحل هذه المشكلات لتعود للإنتاج، مشيرة إلى أن الثروة السمكية تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة لتنميتها والحفاظ عليها، وكذلك الثروة الحيوانية، حيث إن الدقهلية يتم فيها تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية.



وقالت نائب وزير الزراعة إنها ستضع مع محافظ الدقهلية اليوم حجر الأساس لثانى مركز للتلقيح الصناعى فى مصر يقام بدكرنس لخدمة جميع المحافظات المجاورة للدقهلية.



وأكد شاروبيم أهمية تقديم كل التسهيلات للفلاحين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج الزراعى لتغطية احتياجات المواطنين المتزايدة والتقليل من عمليات الاستيراد التى تكلف خزانة الدولة مليارات من العملة الصعبة فى وقت بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى، وهذا ما سوف يلمسه المواطن فى الفترة القادمة.



وقاد محافظ الدقهلية، المسيرة التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة بمحافظة الدقهلية والتى تبدأ غدا الجمعة فى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتى تستهدف الكشف على فيروس سى لنحو 4.3 مليون مواطن وكذلك الأمراض غير السارية ضغط الدم والسكر والسمنة.



وبدأت المسيرة التى شارك فيها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مسجد النصر بالمنصورة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة أنهت كل استعداداتها لتنفيذ المبادرة التي تستهدف الكشف على "فيروس سي" لنحو 4.3 مليون مواطن في الدقهلية بالاضافة الى الأمراض غير السارية مثل ضغط الدم والسكر والسمنة وتستمر المبادرة على مدى شهر كامل في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ويشارك في تنفيذها كافة الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والأندية بالمحافظة.



ووضع الدكتور كمال شاروبيم والدكتورة منى محرز ، حجر الأساس لمركز التلقيح الصناعي الذي يقام في دكرنس ويعد الأول من نوعه في محافظات الدلتا والثاني بعد القاهرة، ويهدف المركز إلى تحسين السلالات الحيوانية واستنباط سلالات جديدة للحيوانات المنتجة للحوم والألبان.



وقالت محرز إن هذا المركز يأتي في إطار الحرص على تنمية الإنتاج الحيواني بما يحقق ليس فقط زيادة حجمه ولكن بما يحقق مردود اقتصادي لصالح الفلاحين.



واستكمل المحافظ ونائب الوزير جولتهما، بتفقدأحد منافذ بيع اللحوم البلدية في دكرنس واطمئن على سلامة اللحوم المعروضة من الناحية الصحية وانخفاض سعرها عن سعر السوق حيث تباع بـ 100 جنيه للكيلو بدلا من 130 جنيهًا فى الاسواق.



وقال الدكتور كمال شاروبيم، إن الهدف من الموافقة على إقامة هذه المنافذ هو توصيل المنتجات التى يحتاجها المواطنين إليهم بأسعار مخفضة ومكافحة جشع بعض التجار الذين يغالون فى أسعار منتجاتهم بما يمثل عبئا على المواطنين.



وافتتحا، وحدة الطب البيطري بمنشأة عبد القادر في بلقاس ، والتي تم بناؤها على مساحة 300 متر وبلغت تكلفة انشائها حوالي مليون جنيه وتقدم خدماتها البيطرية لـ 25 قرية ثم تفقدا، القافلة البيطرية بقرية نقولا التابعة لمركز شربين واسفل كوبري عمار التابعة لمركز بلقاس، واطمئنا علي قيام القافلة بتحصين الأبقار والأغنام المملوكة لسكان القرية حيث تم تحصين 129 رأسا ضد الحمي القلاعية اليوم.



وأشاد شاروبيم بالجهد الذي يبذله الأطباء البيطريون في الدقهلية للحفاظ علي سلامة الثروة الحيوانية بالمحافظة والمساهمة في تنميتها، وقال: إننا مستعدون لتوفير الدعم اللازم لمديرية الطب البيطري المنتشرة في قري ومدن المحافظة لخدمة الفلاحين ومربيي الماشية.