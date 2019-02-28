ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد منير يتبرع بنسبة من أرباح حفله لبنوك الدم ومستشفى الحروق

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:41 م
صدى البلد
أحمد البهى
قرر الفنان محمد منير تخصيص نسبة من أرباح حفله المقرر إقامته غدا لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم المصابين فى حادث محطة مصر أمس.

وقال منير فى بيان: "بعد سلسلة الأحداث التي شهدها البلد منذ صباح الأربعاء، قررت أن أقيم حفلي في موعده وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، مؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت".

وتابع: "صوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فيجب علينا جميعا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث".

ترشيحاتنا

النيابة تستدعي رئيس السكك الحديدية ومدير محطة مصر لسماع أقوالهما في حادث الجرار

5 مارس بدء سداد جدية حجز للإعلان التاسع‎

تحذير لكل أم.. هذه العادة تصيب طفلك بأمراض كارثية

شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها

الاتحاد الإنجليزي يتعاطف مع توتنهام ويرفض إيقاف هاري كين بعد «نطح» أزبلكويتا

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده فى مباراة الجونة

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

نوال الزغبي تسبق ليدي جاجا في ارتداء هذا الفستان .. صور

الشائعات والأكاذيب ونشر الإحباط وتغييب الوعي.. خطة الإخوان تجار الدين ومليشياتهم الإلكترونية للتربح من دماء ضحايا القطار

نوستالجيا.. الملكة ناريمان تكشف حقيقة إدمان الملك فاروق للخمر.. فيديو

كاف يعلن حكم مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. تكدس على زراعي المنوفية إثر انقلاب سيارة نقل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

فيديو

مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو
محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر
فيديو جراف.. أزمة فرنسية بسبب حجاب
فيديوجراف.. سماء مالطا تمطر أسماكا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟