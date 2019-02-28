محمد منير يتبرع بنسبة من أرباح حفله لبنوك الدم ومستشفى الحروق

قرر الفنان محمد منير تخصيص نسبة من أرباح حفله المقرر إقامته غدا لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم المصابين فى حادث محطة مصر أمس.



وقال منير فى بيان: "بعد سلسلة الأحداث التي شهدها البلد منذ صباح الأربعاء، قررت أن أقيم حفلي في موعده وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، مؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم أهالينا من المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت".



وتابع: "صوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فيجب علينا جميعا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث".