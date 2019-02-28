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محافظات

أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح مدن وقرى الشرقية

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:47 م
أمطار غزيرة ورياح
أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح مدن وقرى الشرقية
أ ش أ
تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة، مع انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، وانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة عكست حالة الطقس السيئ على جميع أنحاء المحافظة.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية وتشكيل فرق عمل في جميع الوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين وتسيير الحركة المرورية.

وبدوره، أوضح علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور الدوري على المحاصيل الشتوية في مختلف المراكز لمتابعة مدى تأثير موجة الأمطار عليها وإرشاد المزارعين بإضافة جرعة تسميد سريعة أو أسمدة العناصر الصغرى إذا وجد بعض أصفرار في الأطراف العليا للنبات وخاصة الخضراوات والفواكه.

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