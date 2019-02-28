محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو

انفعل محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت على الهواء، بسبب قرار خوض مباراة فريقه أمام الجونة في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.



وقال عودة خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت عقب انتهاء المباراة، إنه لا يريد الحديث عن ترتيب مبارياته في الدوري، حيث إنه خاض مباراة منذ يومين فقط وعلى الرغم من ذلك يلعب مواجهة الجونة ولاعبوه مجهدون بشدة، وتوجد أندية مؤجلة مبارياتها بدون أي أسباب.



وشدد عودة على أن عدم وجود عدل في ترتيب جدول الدوري، يجعل فريقه مظلوما بشكل كبير، ولابد من وجود تنظيم مواجهات فريقه في الفترة القادمة.



وأشار إلى أنه، عندما يتحدث يقومون بإيقافه، وهناك فرق أخرى يقومون بتأجيل مبارياتها، ولا يوجد عدل في بطولة الدوري الممتاز، فهناك فرق يتم إراحتها وأخرى لا يحدث معها ذلك.

