تورط وزيرة ثقافة إسرائيل في ترويج اتهامات بالتحرش الجنسي لمنافس نتنياهو

قال موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم، إن مكتب وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريجيف، متورط في نشر اتهامات بالتحرش الجنسي ضد زعيم حزب "حوسن ليسرائيل"، بيني جانتس، الذي يعتبر المنافس الأشرس لنتنياهو في الانتخابات القادمة.



وأشار الموقع إلى أن رد المتحدث باسم وزيرة الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يكشف أن العاملين بالمكتب كانوا على علم بما نشرته نافا جيكوبس، فيما يتعلق بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل جانتس، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.



وأقر مكتب الوزيرة بأنهم ساعدوها في الوصول إلى وسائل الإعلام من أجل نشر حكايتها، وقالت ريجيف :"يجب التحقيق مع جانتس" .

