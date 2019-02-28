نهضة بركان المغربى يتوصل إلى اتفاق لضم أخطر مهاجمى منافس الأهلى

توصل نادي نهضة بركان المغربي إلى إتفاق رسمي مع نادي فيتا كلوب الكونغولي من أجل ضم المهاجم الكونغولي جين مارك ماكوسو خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر أن يصل المهاجم الكونغولى اليوم إلى العاصمة المغربية الرباط من أجل إتمام توقيع عقد الانضمام للفريق المغربي بداية من الموسم المقبل.



يذكر أن نهضة بركان يتصدر دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية بعدما تغلب على الرجاء البيضاوي المغربي فى كأس الكونفدرالية برباعية مقابل هدفين في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.