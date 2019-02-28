على طريقة محمد صلاح.. مدرب يوفنتوس يعلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

علق ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر وإنستغرام.



وكان أليجري نشطًا على مواقع التواصل، وخاصة موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لكن المدير الفني للسيدة العجوز تعرض للعديد من الانتقادات على حساباته الشخصية من قبل جماهير اليوفي، وذلك بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والأداء الهزيل في المباراة.



وكان المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول علق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حملة دعائية لإحدى الشركات.