أول حل علمي حقيقي للقضاء على الصلع للأبد

قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن عددا من الباحثين في بريطانيا استطاعوا التوصل إلى ما يمكن اعتباره أول علاج حقيقي لمشكلة الصلع التي يعاني منها الكثيرون بدرجاتٍ مختلفة، وذلك من خلال بصيلات الشعر، ليكون الحل من الشخص ذاته.



والخبر السار إن هذا الحل الفريد سيكون متاحًا ابتداءً من السنة المقبلة.



والحل الفريد، عبارة إزالة بصيلات من شعر الرأس لشخصٍ ما والاحتفاظ بها في مختبر يقوم بالعمل على زيادتها، وحينما يبدأ الإنسان في فقدان الشعر، سيكون قادرا على زراعتها مجددا.



وكشفت الصحيفة إن هذه العملية لن تكون رخيصة في بدايتها، حيث تتطلب في البداية آلاف الدولارات للقيام بها، وقد ينخفض سعرها خلال السنوات القادمة إذا نجحت وأصبحت علاجًا دارجاًَ.





