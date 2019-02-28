رغم سوء الأحوال الجوية.. المصري يواصل تدريباته استعدادا لـ طلائع الجيش

رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا، واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم تدريباته، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.



ورغم برودة الجو جاء المران ساخنًا للغاية، حيث اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية وشهدت التقسيمة المصغرة التي اختتم بها المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين.



وخاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.