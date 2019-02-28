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مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:12 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اشرف العمدة، ملتقط صورة الشاب الذي كان يأخذ سيلفي مع انقاض حادث قطار محطة مصر والتي لاقت رواجا كبيرا، إنه عمل على تغطية وتصوير حادث محطة مصر الأليم، لنقل الحقيقة مجردة، حيث قام بتصوير كامل للواقعة بالإضافة لنقل ردود أفعال الشهود العيان.

ونوه "العمدة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنه أنتبه للشاب الذي يلتقط سيلفي أمام القطار المنقلب، ما دفعه علي الفور لتصويره والتقاط الصورة، مشيرا إلى أن الشاب "صاحب السيلفي" أنتبه لتصويره وسأله عن سبب تلك الصورة.

وتابع: أنه عرف نفسه على ذلك الشاب كونه مصورا صحفيا يعمل في موقع "صدي البلد" الاخباري، لافتا إلي أن الشاب طلب منه معرفة موقع وموعد نشر الصورة حتى يقوم بمشاهدتها ومتابعتها.

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