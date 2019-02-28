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أخبار العالم

اختطاف 6 عمال إغاثة جنوبي الصومال

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:00 م
صدى البلد
أ ش أ
قال مسؤول محلي صومالي إن مسلحين اختطفوا ستة عمال إغاثة في إقليم جيدو جنوب غربي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مفوض منطقة بورا "إيمان آدو"، اليوم الخميس، إن العمال - جميعهم صوماليون - كانوا في طريقهم إلى بورا عندما تعرضت مركبتهم لهجوم من مسلحين.

وأوضح المفوض أن بعض عمال الإغاثة نجحوا في الفرار لكن تم خطف 6 آخرين.

ولم يتضح الدافع وراء عملية الخطف حتى الآن، ولم تعلق أي جهة على الحادث حتى الآن.

ويشارك عمال الإغاثة في الجهود المبذولة للحد من سوء التغذية بين النساء والأطفال والمسنين، وكانوا في طريقهم إلى المنطقة لتقييم الوضع هناك عندما تم اختطافهم.

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