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تعليم

دقيقة حداد على أرواح شهداء قطار رمسيس بكلية سياسة واقتصاد القاهرة

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:14 م
صدى البلد
ياسمين سامي
دعا الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحضور في حفل تخريج 11 شركة ناشئة من حاضنة أعمال الكلية، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث قطار رمسيس.

وأوضح السعيد أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اعتذر عن الحضور نظرا لهذا الحادث المؤسف.

وافتتحت جامعة القاهرة منذ قليل، تجديدات مقر حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتزامن مع تخريج 11 شركة ناشئة ببرنامج الاحتضان في الدورة الثانية لبرنامج حاضنة الأعمال، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

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