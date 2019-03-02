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محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور

السبت 02/مارس/2019 - 10:00 ص
الدكتور محمود أباظة
الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق
معتز الخصوصي / عدسة: صلاح مهدى
قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، إن "مسألة الإنجازات والإخفاقات بالنسبة لى لا توضع على مستوى واحد لأننى أسير على مقولة فؤاد باشا سراج الدين بأن الإنسان يتعلم من خطئه أكثر من أنه يتعلم من نجاحه، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أخطاءً أثناء رئاستى للوفد وعملى بالحزب أيضا".

وأضاف أباظة، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه لو كان له إنجازات داخل حزب الوفد فهى أنه حافظ على هوية الوفد وأدار مالية الوفد إدارة سليمة، وهما أمران هامان جدا لأنه حينما نتحدث عن حزب عمره 100 عام، من المهم جدا أن يتم الحفاظ على ثوابته وإلا فلن يكون حزبا.

وتابع: "من ضمن الإخفاقات عدم استكمال تجديد الدماء، حيث إن التجديد فى حزب قديم صعب جدا، وكنت أصطدم بمن ينظر للجيل الجديد على أنه لايزال صغيرا"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على ثوابت حزب الوفد لا يجب أن يكون به نوع من الجمود، وكان لابد من تغيير الخطاب وتجديد الدماء ولابد من الإضافة إلى وسائله، ولكننى لم أستطع أن أحقق كل ذلك".
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور
محمود أباظة يكشف إنجازاته وإخفاقاته خلال رئاسته لحزب الوفد.. فيديو وصور

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