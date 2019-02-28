إنتصار ضيف شرف إستدعاء ولى أمر

تبدأ الفنانة إنتصار تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "إستدعاء ولى أمر "، حيث من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية .



ومن المقرر ان تظهر إنتصار داخل الأحداث كضيفة شرف ، على ان يستغرق تصوير مشاهدها يوم واحد فقط .



يذكر ان اخر أعمال الفنانة إنتصار هو مسلسل " ليالى اوجنيى " ، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من ظافر العابدين وأمينة خليل .