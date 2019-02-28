الشرطة النسائية بالقاهرة تعيد فتاة تائهة لأسرتها

أعادت الشرطة النسائية بالقاهرة فتاة تائهة لأسرتها .



وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا من المواطنة أميرة . ع . ع - سن 39 - مقيمة بدائرة القسم بتوقف إحدى الفتيات أمام العقار محل سكنها وترديد عبارات غير مفهومة، وتعذر التواصل معها.



على الفور قامت مديرية أمن القاهرة بتكليف ضابطة حقوق الإنسان بالقسم وقوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ ، حيث تم التقابل مع الفتاة وأمكن تهدئتها، وبمناقشتها تبين عدم حملها لثمة إثبات شخصية، وتعذر التواصل معها أو التوصل لأي بيانات تسهم فى التوصل إلى أهليتها .. وبتكثيف الجهود تم التوصل لرقم هاتف والدها.



وعلى الفور تم الاتصال به وإخطاره بالتوجه لديوان القسم ، تبين أنه يدعى عبدالعليم . ح، وقدم بطاقة تحقيق شخصية لنجلته، والذى أفاد بأن نجلته متغيبة عن المنزل وأنها غير مكتملة الوعى ، وتم تسليم الفتاة لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها ، حيث قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته وحسن رعايتها.