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مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:19 م
صدى البلد
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة، حملة مكبرة للتبرع بالدم من أجل المرضي والحالات العاجلة.

ويأتى ذلك انطلاقا من حزب مستقبل وطن، الاهتمام بالملف الصحى لخدمة أهالى إمبابة، وبحث أهم الاحتياجات العاجلة، للعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وشهدت الحملة توافد العديد من الأهالى للتبرع بالدم وتم التبرع بالكثير من أكياس دم.

وأكدت أمانة الحزب بإمبابة أن حملة التبرع بالدم كانت أهم الأولويات الملحة للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ العاجلة فى ظل ارتفاع حوادث الطرق خلال الفترة الماضية.
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور
مستقبل وطن ينظم حملة للتبرع بالدم فى إمبابة.. صور

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