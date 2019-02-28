إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور

نفذت الأجهزة التنفيذية المختصة بابو المطامير بمحافظة البحيرة قرار النيابة العامة الخاص بإعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية تم ضبطها فى حملة تموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية .



وكانت النيابة العامة بأبو المطامير قد أصدر قرارا بإعدام الحرز المضبوط والمحرزة علي رقم محضر٢١٥١٩ لسنة ٢٠١٨ وهو عبارة عن 13 طن منتهية الصلاحية



كما اصدرت النيابة قرارا بتشكيل لجنة مكونة من "صابر حشيش مدير الادارة التموينية ، حسن زايد ميلاد رئيس الرقابة ، حامد فرج العوامي و،عاصم غيث" للإشراف على عملية الإعدام بمشاركة الطب البيطرى والبيئة حيث تم إعدام الكميات المذكورة بمكان خارج الكتلة السكنية بأبو المطامير حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.