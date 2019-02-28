ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:25 م
إعدام 13 طن صلصة
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
جمالات الدمنهورى
نفذت الأجهزة التنفيذية المختصة بابو المطامير بمحافظة البحيرة قرار النيابة العامة الخاص بإعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية تم ضبطها فى حملة تموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية .

وكانت النيابة العامة بأبو المطامير قد أصدر قرارا بإعدام  الحرز المضبوط والمحرزة علي رقم محضر٢١٥١٩ لسنة ٢٠١٨ وهو عبارة عن 13 طن منتهية الصلاحية

كما اصدرت النيابة قرارا بتشكيل لجنة مكونة من "صابر حشيش مدير الادارة التموينية  ، حسن زايد ميلاد رئيس الرقابة ، حامد فرج العوامي و،عاصم غيث" للإشراف على عملية الإعدام بمشاركة الطب البيطرى والبيئة حيث تم إعدام الكميات المذكورة بمكان خارج الكتلة السكنية بأبو المطامير حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور
إعدام 13 طن صلصة منتهية الصلاحية فى البحيرة ..صور

ترشيحاتنا

البلتاجي عن أكاذيب الإرهابية: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

التموين تعلن خفض أسعار اللحوم الطازجة.. غدا

الوجه القبيح للجماعة الإرهابية.. تضليل وترويج أكاذيب عبر وسائلهم الإعلامية لنشر الإحباط.. أبو حامد: تعودنا منهم على الغش.. البلتاجي: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

دراسة غريبة: الحلوى تساعد على فقدان الوزن .. فيديو

مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو

أول قرار من التعليم ضد مدرس فيديو الاعتداء على طالب الإسكندرية

مباراة مصارعة عنيفة بين ياسر جلال وكرم جابر.. فيديو

عمرو وردة يعتذر: ارتكبت أكبر خطأ في مسيرتي

اتحاد الكرة: البعض يسعى للوقيعة بين جمهور قطبي الكرة المصرية

محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو

التحقيق مع سائق الجرار المتسبب فى حادث قطار محطة مصر

الاتحاد الإنجليزي يتعاطف مع توتنهام ويرفض إيقاف هاري كين بعد «نطح» أزبلكويتا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

فيديو

نادر شوقي يهاجم الجهاز الفني لـ المنتخب بسبب استبعاد رمضان صبحي ..فيديو
مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو
مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو
محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟