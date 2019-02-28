نائب عام تركي يتشاجر مع 14 مدرسا بسبب لعب كرة القدم

قالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الخميس، إن نائبا عاما في مدينة دياربكر، جنوب شرق تركيا، أمر باعتقال 14 مدرسا كانوا يلعبون مباراة كرة قدم.



وأوضحت الصحيفة أن النائب العام الذي تواجد في أرض الملعب طالب المدرسين الأربعة عشر الذين كانوا يلعبون مباراة كرة قدم بمغادرة الملعب، وعندما رفض المدرسون مغادرة الملعب استدعى النائب العام الشرطة وأمرها باعتقالهم، في استغلال غير مبر لسلطاته خاج نطاق العمل.



ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة قامت بنقل المدرسين إلى قسم شرطة شارميك للتحقيق معهم ثم أخلت سبيلهم لاحقا.



ونقلت "زمان" عن مدير الملعب الواقع ببلدة شارميك في مدينة ديار بكر قوله إن النائب العام وصل إلى أرض الملعب مبكرا قبل موعد حجزه مسبقًا وظن أن وقت المدرسين انتهى وطلبهم مغادرة الملعب إلا أن المدرسين رفضوا هذا الطلب وحدث شجار بينهم وأخيرا طلب النائب العام الشرطة لإخراج المدرسين والتحقيق معهم.