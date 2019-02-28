في ذكرى وفاة الخضر التونسي شيخ الأزهر في 1952.. درس في الزيتونة وألقى دروسا في جامعها وحصل على عضوية هيئة كبار العلماء.. وأنشأ أول مجلة عربية ظهرت في تونس



ولد محمد الخضر حسين في مدينة نفطة بتونس وأصل أسرته من الجزائر

درس في الزيتونة وتخرج فيها وألقى دروسا في جامعها

أنشأ مجلة "السعادة العظمى" وهي أول مجلة عربية ظهرت في تونس

حصل على عضوية هيئة كبار العلماء واختير شيخا للأزهر في 1952م



تحل علينا اليوم ذكرى، وفاة الشيخ محمد الخضر حسين، أحد علماء تونس الذي تولى مشيخة الأزهر.



ولد محمد الخضر حسين في مدينة نفطة بتونس في 26 رجب سنة 1293هـ/ 16 أغسطس 1876م، وأصل أسرته من الجزائر، من عائلة العمري، من قرية طولقة (ببسكرة)، وهي واحة من واحات الجنوب الجزائري، وأصل أمه من وادي سوف بالجزائر أيضًا وأبوها هو الشيخ مصطفى بن عزوز وخاله الشيخ محمد المكي بن عزوز.



واسم الشيخ هو محمد الأخضر بن الحسين بن علي بن عمر، فلما جاء إلى الشرق حذف "بن" من اسمه على الطريقة المشرقية، وغلب عليه الخضر عوضًا عن الأخضر، ونشأ الشيخ في أسرة علم وأدب من جهتي الأب والأم، وكانت بلدة نفطة التي ولد فيها موطن العلم والعلماء، حتى إنها كانت تلقب بالكوفة الصغرى، وبها جوامع ومساجد كثيرة، وهي واحة بها زرع وفيها فلاحون.



ونشأ الشيخ في هذه البيئة طالبًا للعلم فحفظ القرآن، ودرس العلوم الدينية واللغوية على يد عدد من العلماء منهم خاله الشيخ محمد المكي بن عزوز الذي كان يرعاه ويهتم به، وحاول الشيخ منذ سن الثانية عشرة أن يقرض الشعر، ثم برع فيه بعد ذلك.



ولما بلغ الشيخ سن الثالثة عشرة انتقل إلى تونس مع أسرته ودرس في جامع الزيتونة وهناك درس على خاله محمد المكي بن عزوز الذي كان له شهرة كبيرة بالجامع ويدرس فيه مجانًا، ودرس على يد مشايخ آخرين أبرزهم الشيخ سالم بوحاجب الذي كان من أعمدة الإصلاح في تونس، درس على يديه صحيح البخاري، وقد تخرج الشيخ في الزيتونة سنة 1316هـ/1898م، وألقى دروسًا في الجامع في فنون مختلفة متطوعًا ، وبقي كذلك مع حضور مجالس العلم والأدب المختلفة.



رحل الشيخ في أول أمره إلى الشرق سنة 1313هـ وماكاد يصل إلى طرابلس الغرب ويستقر بها حتى عاد إلى تونس فلازم جامع الزيتونة ، وفي شهر محرم سنة 1322ه/ إبريل 1904م أنشأ مجلة "السعادة العظمى"، وهي أول مجلة عربية ظهرت في تونس، وكانت تصدر كل نصف شهر، ولم يصدر منها سوى 21 عددًا ثم انقطع صدورها، وقد كان الشيخ يكتب أغلب مقالاتها . ولي الشيخ قضاء بنزرت 1324هـ 1905م وقام بالتدريس في جامعها الكبير، وما لبث أن استقال وعاد إلى تونس وتطوع للتدريس في جامع الزيتونة ، ثم إحيل إليه تنظيم خزائن كتب الجامع ، في سنة 1325 هـ شارك في تأسيس الجمعية الزيتونية، وخلالها عين مدرسا رسميا بجامع الزيتونة، وقام خلال هذه الفترة بالتدريس والخطابة في الجمعية الخلدونية ، فلفت الأنظار بسعة علمه.



رحل الشيخ إلى الجزائر وزار أمهات مدنها، وألقى بها دروس مفيدة ، وما لبث أن عاد إلى تونس ، وإلى التدريس بجامعها ، وحاولت في هذه الفترة السلطات الفرنسية ضمه إلى المحكمة الفرنسية فرفض بشدة ، وفي سنة 1329 هـ وجهة له تهمة روح العداء للغرب وخاصة سلطات الحماية الفرنسية، فأحس الشيخ بأن حياته وحريته في تونس معرضة للخطر، فسافر إلى إسطنبول بحجة زيارة خاله بها، وبدأ رحلته بمصر ثم دمشق فإسطنبول، وعندما سمع بأن الأحوال هدأت بتونس عاد إليها عن طريق نابولي الإيطالية ، لكنه وجد أن الأمر ازداد تعقيدا ، فأزمع الهجرة نهائيا واختار دمشق موطنا ثانيا له، وخلاله رحلته مر بمصر والتقى بمشايخها الكبار الساكنين بها مثل الشيخ طاهر الجزائري و محمد رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب.



حصل على عضوية هيئة كبار العلماء برسالته "القياس في اللغة العربية" سنة (1370 هـ= 1950م)، ثم اختير شيخا للأزهر في 26 ذي الحجة 1371هـ/16 سبتمبر 1952م). استقال في (2 جمادى الأولى 1373 هـ /7 يناير 1954م).



استقال من مشيخة الأزهر في 7 يناير عام 1954 م - 2 من جمادى الأولى 1373هـ احتجاجًا علي إلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء المدني.



مؤلفاته:



رسائل الإصلاح، وهي في ثلاثة أجزاء.

ديوان شعر "خواطر الحياة".

بلاغة القرآن

زين العابدين بن الحسين التونسي ومحمد الخضر حسين في طرابلس

أديان العرب قبل الإسلام

تونس وجامع الزيتونة

تونس، 67 عاما تحت الاحتلال الفرنساوي 1881-1948

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية

دراسات في العربية وتاريخها

الرحلات

الحرية في الإسلام

الخيال في الشعر العربي.

آداب الحرب في الإسلام.

تعليقات على كتاب الموافقات للشاطبي.



توفي في 13 رجب 1377 هـ /28 فبراير 1958م.