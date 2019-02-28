انطلاق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر فى دمياط.. سحر نصر: فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.. رعاية الموهوبين والمبتكرين.. ودعم ريادة الأعمال وتحسين الخدمات لتشغيل المتعطلين

سحر نصر:

فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين

أريك أوشلان:

دعم ريادة الأعمال وتحسين الخدمات من أجل دعم الشباب المتعطل

محمد شندي:

المشروع جزء من برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة ميثانكس مصر

جيس داتون: