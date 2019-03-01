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المتهم بقتل شقيقه في الدرب الأحمر: طلبت منه فلوس عشان أشتري مخدرات فرفض وكنت عايز أعوره مش أموته.. وندمان على اللي عملته

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:10 ص
صور أرشيفية
صور أرشيفية
اسلام مقلد - رامى المهدي
المتهم بقتل شقيقة بالدرب الأحمر يعترف امام النيابة العامة:
كنت تحت تأثير المخدرات ولم أشعر بنفسي اثناء المشاجرة
طلبت من شقيقي مبلغا ماليا ولكنه رفض يوم الواقعة

جريمة بشعة شهدتها منطقة الدرب الأحمر ، بعد أن تجرد عامل من مشاعر الانسانية وقام بتسديد عدة طعنات لشقيقه بانحاء مختلفة فى جسده النحيف، بسبب رفضه إعطاءه أموالا لشراء المخدرات.. تفاصيل الواقعة يرويها المتهم أمام فريق النيابة العامة.

بداية التحقيق 

وأدلى المتهم بقتل شقيقه، أثناء مشاجرتهما فى حارة أسعد، بمنطقة الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية أمام المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قائلا إنه طعن شقيقه عدة طعنات في الشارع خلال تشاجرهما، إلا أنه لم يقصد قتله خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتشاجران فيها، ووجود إصابات بسيطة عبارة عن خدوش أو جروح سطحية، مضيفا أنه لم يتخيل أن شقيقه سيموت من هذه الطعنات وأنه ندمان أشد الندم على ارتكابة الواقعة.

تأثير المخدرات

وأكد المتهم أنه أثناء المشاجرة كان تحت تأثير المواد المخدرة ولم يشعر بنفسه، قائلًا: «كنت فاكر إن إصابته خفيفة وهيروح المستشفى يتخيط ويرجع، أصلي محستشي بنفسي وأنا بضربه».

مدمن الكيف 

وقال المتهم إنه مدمن للمواد المخدرة ويتعاطاها بكل أشكالها، ويوم الواقعة طلب من شقيقه الأكبر أي مبلغ مالي على سبيل السلف ولكنه رفض وبدأ يتشاجر معه، ويتعدى عليه بالضرب فحاول أن ينقذ نفسه ليوقف ضربه فدخل المنزل وأحضر سلاحا أبيض (سكين) ووجه له ضربتين، ولكنه لم يقصد قتله، موضحًا أنه كان يتحدث مع شقيقه الأصغر الذي وافق على إقراضه المال، ولكن المجني عليه هو الذي تدخل، قائلًا: « أنا بقالي كتير مش لاقي شغل هصرف منين يعني المفروض كان يقف جنبي مش يضربني ويقول لي غور بعيد عننا».

تهتك الرئتين

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه، شاب في العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنات نافذة في الصدر والبطن تسببت في شقها، وأدت إلى تهتك الرئتين، مما أسفر عن نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة عقب نصف ساعة من طعنه.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفى في حارة أسعد دائرة القسم.

وانتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل من « ياسر. هـ»، 36 عامًا، نجار، مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه؛ و«م» 34 عامًا، عامل معادن، -شقيق الأول-.

وبالانتقال والفحص؛ تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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