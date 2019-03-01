إشارات يعطيها جسمك تكشف عن وجود مشكلة صحية

في ظل نمط الحياة غير الصحي، سوء التغذية، الأرق والتوتر قد يعاني الناس من مشاكل عدة على صعيد عمل أجهزة أجسامهم.



واللافت للنظر أن الجسم يعطي بعض الإشارات التي تكشف عن وجود خلل أو مشكلة صحية.



من هذا المنطلق نعرض عليكم في ما يلي بعض الإشارات التي يعطيها الجسم، والتي تكشف عن وجود مشكلة صحية.



- آلام الرأس: يمكن أن تكشف آلام الرأس عن مشاكل صحية عديدة، مثل مشاكل في العين، ألم الرقبة، الصداع النصفي المزمن، الإجهاد، التهاب السحايا وغيرها. ننصحكم باستشارة الطبيب في حال لم تشعروا بالراحة بعد تناول مسكنات الألم.



- الحكة: من الممكن أن يعاني الشخص من الحكة بسبب جفاف الجلد، التعرّض للدغات الحشرات، الأكزيما، الحساسية، أمراض الكبد، اضطرابات الغدة الدرقية وغيرها.



- آلام العضلات: يمكن أن يشعر المرء بألم العضلات بسبب الإصابة بالإنفلونزا، الإجهاد، التهاب الكبد، التهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من المشاكل.



- الدوار: قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب الأذن، اضطرابات الدورة الدموية، مشاكل القلب والتسمم من الدوار. كذلك، فإن الإجهاد، القلق، نقص السكر في الدم، انخفاض ضغط الدم والمشاكل العاطفية يمكن أن تؤدي بدورها أيضًا الى الشعور بالدوار.