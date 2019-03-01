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تعليم

بدء التقديم لوظائف مدارس المتفوقين من اليوم حتى 21 مارس

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التقدم الإلكتروني للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لجميع التخصصات.

وأوضحت الأكاديمية، في إعلان رسمي لها، أن باب التقديم سيظل مفتوح، ابتداء من اليوم الجمعة 1 /3 /2019 حتى يوم الخميس 21 /3 /2019، لافتةً إلى أنه سيتم غلق السيرفر الخاص بالتقديم ولن يقبل أي طلبات بعد هذا الموعد.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه يقتصر التقدم الإلكتروني للوظائف على المعلمين الحكوميين التابعين لوزارة التربية والتعليم فقط، من معلمي مرحلة التعليم الإعدادي والثانوية "تعليم عام"، وذلك حسب التخصص المتاح لكل فئة، وسيكون التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين على الرابط التالي: www.pat.edu.eg/stem.

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