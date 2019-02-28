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خالد قنديل يتبرع بـ100 ألف جنيه لصالح صندوق تكافل لمواجهة الأزمات الطارئة

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:35 م
الدكتور خالد قنديل
الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد
معتز الخصوصي
قدم الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، مبلغ 100 ألف جنيه لصندوق تكافل الأزمات الطارئة الخاص بأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح أمس.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أعلن تبني الحزب إنشاء صندوق للتكافل لمواجهة الأزمات الطارئة التي يمر بها الوطن، حتى لا تتحمل الدولة بمفردها الأعباء انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي ينبغي على الجميع تحملها، وترسيخًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين الناس.

وناشد "أبوشقة" فى بيان صحفى، جميع المؤسسات مساندة الدولة في تحمل هذه المسئولية، وتضامنا مع أبناء الوطن المكلومين وقت المحن والشدائد. وانطلاقًا من الشعور بالمسئولية والدعوة التي أطلقها حزب الوفد تبرع الحزب بمبلغ 100 ألف جنيه لأسر ضحايا قطار محطة مصر، تضامنًا مع أسر الضحايا في مصابهم الأليم.

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