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تعليم

الأزهر يعلن تعليمات امتحان الصف الأول الابتدائي لـ أبنائنا في الخارج

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدد من التعليمات الخاصة بنظام امتحان الصف الأول الابتدائي (أبناؤنا في الخارج) للعام الدراسي 2018 /2019م (الدور الأول).

ويُعقد امتحان لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في جميع المواد على هيئة أنشطة، ويُعقد امتحان شفوي في (القرآن الكريم) فقط، وفق المقرر المبين في توزيع المنهج لهذا العام.

ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد وفق الخطوات التالية:

1) تقوم السفارة بتسليم كراسة الأنشطة المرسلة إليها لكل تلميذ من تلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين وردت أسماؤهم في كشوف المناداة المرسلة للسفارة، عليها اسمه وتفاصيل بياناته.

2) يُسجل التلميذ بياناته (الاسم رباعي، رقم الجلوس) على كراسة الأنشطة الخاصة به.

3) يُجيب التلميذ عن كراسة الأنشطة في المنزل أو في السفارة مع مراعاة أن تكون الإجابة بالقلم الأزرق أو الرصاص.

4) يقوم ولي الأمر بتسليم كراسة الأنشطة بعد أن يُجيب عنها التلميذ مدونًا عليها بياناته إلى السفارة أو القنصلية.

وسيتم عقد الامتحان الشفوي في القرآن الكريم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30 /3 /2019م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 /4 /2019م، وتقوم السفارة باستلام كراسات الأنشطة من أولياء الأمور في نفس الفترة. بدورها، ستقوم السفارة بإرسال كراسات الأنشطة المجاب عليها من التلاميذ وكشوف الشفوي مع أوراق إجابة الامتحان التحريري لجميع الصفوف الأخرى في نفس الحقيبة فور انتهاء أعمال الامتحان. وتسهيلًا على الطلاب.

وتقوم البوابة الإلكترونية للأزهر بنشر كراسة "استرشادية" بها تدريبات للطلاب.
الأزهر يعلن تعليمات امتحان الصف الأول الابتدائي لـ أبنائنا في الخارج

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