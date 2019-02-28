مران منفرد لنجم المصرى قبل مواجهة طلائع الجيش

أدى عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.



وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على الاستاد استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.



من جهته أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق أن الحالة العامة للاعب مطمئنة للغاية حيث يعاني اللاعب من بعض الإجهاد في عضلات القدمين ، مشيرًا أن قرار مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة سيعود إلى المدير الفني للفريق الكابتن ايهاب جلال وذلك في ضوء الحالة البدنية والفنية للاعب خلال اليومين المقبلين