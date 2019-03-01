تعرف على موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة في صورته النهائية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، بعد اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال اليومين القادمين، مرجحًا ألا تتأخر عملية الاعتماد عن يوم الأحد القادم.



وأكد فيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، أن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ، عقد اجتماعا هاما مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة المقترحات المطروحة من الطلاب لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ، والاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.



وأوضح عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ، تم خلالهما طرح كافة التعديلات التي طالب طلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي ) بإجرائها على الجدول المقترح من الوزارة ، خلال الاستطلاع الذي قام به اتحاد طلاب مدارس مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال عمر موجها رسالته لطلاب الثانوية العامة 2019 إن جدول الثانوية العامة النهائي الذي تم الاتفاق عليه والذي سيعتمده الوزير قريبا ، سيكون مفاجأة كبيرة وسارة لكل طلاب الثانوية العامة.



وأشار عمر إلى أن مسئولي وزارة التربية والتعليم كانوا متفاهمين جدا في الاجتماع لدرجة ساعدت اتحاد طلاب مدارس مصر اليوم على أن يكون صاحب قرار وصوت حر معبر عن جميع طلاب الثانوية العامة.



وأكد أن الجدول النهائي الذي سيعتمده الوزير قريبا سيكون مرضيًا جدا لطلاب شعب العلمي علوم والعلمي رياضة والادبي ، لافتًا إلى أن هذا التوافق وهذا الانجاز جاء نتيجة لمجهود كبير قام به الاتحاد منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقترح جدول الثانوية العامة و حتى الان ، حيث قام الاتحاد بعمل استطلاع رأي على صفحته الرسمية على فيس بوك ، وتفاعل مع هذا الاستطلاع أكثر من 180 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وقال عمر إن اتحاد طلاب مدارس مصر سيلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة إلا بعد اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



يذكر أنه من المقرر أن تبدأ رسميًا امتحانات الثانوية العامة 2019 اعتبارًا من الأحد 9/6/2019 حتى الخميس 1/7/2019.