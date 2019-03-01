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محافظات

إنشاء 12 خلية للتخزين تستوعب 60 ألف طن بتكلفة 209 ملايين جنيه بالشرقية

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:39 ص
محافظ الشرقية : لدينا
محافظ الشرقية : لدينا 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتمامًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير كافة التسهيلات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حرصًا من الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف المحافظ أنه جارى إنشاء 12 خلية على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 60 ألف طن بتكلفة 209 ملايين جنيه بصان الحجر البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية موضحًا ان الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية بالإضافة الى خدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة وإنها ستعمل على تقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة.

وأوضح المحافظ أن بناء مثل هذه الصوامع يمثل حفاظًا على سلعة إستراتيجية مثل القمح ، حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الثاني في إنتاجه ، مشيرًا الى ان المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي.

وأكد المحافظ على الجهات المنفذة للمشروع بتقديم التسهيلات وكافة سبل التعاون لتذليل العقبات التي تقف حائلًا من استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جاري تركيب البلاط وعمل دهانات على الواجهة الرئيسية والمكاتب الإدارية وتركيب البوابات الرئيسية وتشطيب الوجهات الديكورية لصوامع الغلال لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 90 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل القادم.

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