الكشف على 2700 مواطن ضمن قافلة طبية بالتوفيقية بدمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٧٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت يومي الأربعاء والخميس بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد.



كما أشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعات وتوفير الأدوية بالمجان وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة.



هذا وقد تضمنت الحملة أيضا عقد امتحانات فورية لمحو الأمية، بالإضافة إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل ندوات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و أحد عينات من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من سلامتها.