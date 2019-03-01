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برلمان

برلماني: رفضنا اتفاقيات مع الجانب الكوري لتطوير المزلقانات تهدر أموالا كثيرة

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:04 ص
محمد عطا سليم، نائب
محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب
معتز الخصوصي
قال محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب، إننا رفضنا فى عام 2016 اتفاقية مع الجانب الكوري الجنوبي لتطوير المزلقانات ما بين منطقة نجع حمادى والأقصر كانت ضمن اتفاقية مع الحكومة، وكانت ستهدر على خزانة الدولة ما يقارب الـ 2 مليار جنيه.

ونوه سليم فى بيان صحفى إلى أن كثيرا ما اعترضنا على قروض المشتريات والتي من ضمنها هذا القرض الذي يمثل٢٢٠ مليون دولار من كوريا الجنوبية لشراء معدات وأنظمة شرط أن قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج يتم شراؤها من خلال مناقصة بين شركات كورية.

وحذر "عطا" من ضخ أموال طائلة مرة أخرى دون تخطيط مسبق وواقعى يتلاءم مع الواقع المصرى الحالى، مضيفا أن هناك أولوية قصوى لتطوير دور السكك الحديد لتعزيز الواقع الاستثمارى الذى تسير عليه الدولة حاليا.

وأوضح "عطا"، أن وزارة النقل تعانى من سوء فى إدارة الأموال منذ 40 عاما، وتحمل الدولة أعباء وديون لا طائل منها فى حين أنه إذا أدارت الوزارة تلك الأموال بصورة سليمة ستصبح وزارة النقل مصدر رزق للدولة وليست مصدر قلق وعبء.

وأردف، أن الدولة بنت فى الأربعة عقود الماضية مدنا جديدة ولم تربطها بخطوط سكك حديدية وهي الغلطة التى ندفع ثمنها حتى الآن، وأجبرنا على نقل البضائع من خلال السيارات التي تحتاج إلى تكلفة باهظة.

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