المحافظين يتبنى قضايا عمال مواقف الأقاليم

فوضت النقابة العامة للنقل البرى واللجنة النقابية للعاملين بمواقف سيارات الأقاليم، شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، وذلك للتحرك السلمى والقانونى للحفاظ على حقوق العاملين فى التفاوض مع وزارة القوى العاملة ومحافظة القاهرة.



وقال "خليفة"، إن التحرك السلمى والقانونى مع هؤلاء العمال جاء للحفاظ على حقوقهم المشروعة حتى الانتهاء من التفاوض والحصول على كافة مستحقات هؤلاء العاملين.



وتابع، أنه بالفعل بدأت جلسات التفاوض الجماعية بين اللجنة النقابية للعاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم والتابعة للنقابة العامة للنقل البرى ومدير عام سيارات أجرة الأقاليم، جراء تضررهم من تعليمات شفهية صادرة لهم من إدارة الموقف التابع لهم بنقلهم إلى الإدارة المحلية بالأحياء التى تتبعها المواقف.



وأردف أن هناك خطاب صادر من التخطيط العمرانى إلى محافظة القاهرة يتضمن تسليم مواقف الأقاليم إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، ونحن الآن نعمل على تقنين أوضاع العاملين بتلك المواقف.



واستطرد أن عقود العاملين وعددهم 276 عاملا هى عقود غير محددة المدة ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا تحويل عقد العامل من عقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من العامل وذلك وفقا لنص المادة 9 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



وتابع أنه أثناء التفاوض تم التنبيه على ممثل إدارة الشركة بضرورة الالتزام بنص المادة 9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها إنهاء عقود عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.



ونوه إلى أن تسليم المواقف سيتم فى 1/3/2019م إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، مستكملا أن العمال ليس لديهم أى مانع من البقاء فى أماكنهم والعمل تحت إدارة الشركة الوطنية ولكن مع الاحتفاظ بنفس أوضاعهم الوظيفية الحالية والحصول على مستحقاتهم المالية من راتب وبدلات بنفس القيمة التى يتقاضونها حاليا والاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية وبنفس الأقدمية.