الإخوان تجتزئ حديث الرئيس السيسي بقصد التشويه.. الإفتاء: الإسلام نهى عن نقل الكلام بغرض الإفساد وإرادة السوء للغير.. وعبدالحليم منصور: لا يجوز نشر الأخبار دون التأكد من صحتها

الإخوان تجتزئ حديث الرئيس السيسي
الإفتاء:
الإفتاء:
الإسلام نهى عن نقل الكلام بغرض الإفساد وإرادة السوء للغير
عبد الحليم منصور:
عبد الحليم منصور:
لا يجوز نشر الأخبار دون التأكد من صحتها
رمضان عفيفي:
رمضان عفيفي:
شماتة الإخوان ليست من سمات المسلمين
استتر الطابور الخامس وجماعة الإخوان الإرهابية، خلف عمليات التشكيك والأكاذيب ضد الدولة، اجتزأ منتمون للجماعة، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أموال تطوير السكك الحديدية.
الإخوان اقتطعوا كلام الرئيس 30 ثانية عندما كان يتحدث عن إقامة منظومة آمنة للقطارات حتى لا تحدث حوادث تؤدي إلى حالات وفاة من خلال شراء عربات وقطارات حديثة وإشارات كهربائية حتى تصبح منظومة السكك الحديدية على أعلى مستوى من التطوير.
قالت دار الإفتاء، إن النميمة هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإِفساد، وتطلق النميمة فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول : فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وتعرَّف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن من آثار النميمة، التفرقة بين الناس ، قلق القلب ، عار للناقل والسامع ، حاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس ، حاملة على القتل ، وعلى قطع أرزاق الناس ، جاء فى الحديث " لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا ، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر" .
وأشار إلى أن من أسبابها والغرض منها : إرادة السوء للمحكى عنه ، وحب المحكى إليه والتزلف إليه ، والتسلية والفضول، وعقابها : جاء فى الحديث " لا يدخل الجنة نمَّام " رواه البخارى ومسلم ، عذابه فى القبر كما مر فى الحديث ، حبسه فى جهنم حتى يأتى بالدليل على ما قاله.
وأوضحت أن علاج النميمة يكون بتوعية النمام بخطورة النميمة، بمثل ما سبق من الآيات والأحاديث والحكم ، والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط ، التى كانت تدل الفاسقين على الفجور، فعذبها اللّه كما عذبهم ، وأنها صفة العتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذى نهى الله نبيه عن طاعته ، إلى غير ذلك من المنفرات لهذا المنكر، وحثه على التوبة منها قبل أن يقضى عليه.
وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة، ببيان أنه أُذنٌ لا شخصية له ، يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه ، وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة يسمعها ، فيوقع عليهم الشر، أو يمنعهم الخير، وإظهار أنه كما يُنَمُّ له يُنَمَّ عليه ، فالذى نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام، وأنه يحمل وزرا مع النمام لأنه يشجعه على ذلك.
كما يجب على السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين }.
كذلك يجب عليه أن ينصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يبغضه لوجه الله لأنه مبغوض من اللّه والناس ، وألا يظن سوءا بمن نقل عنه الكلام ، فالله يقول { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم } الحجرات : 12 وألا يحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث فالله قد نهى عن التجسس ، وألا يحكى هذه النميمة حتى لا يكون نماما .
وأكد الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة فى فرع المنصورة بجامعة الأزهر، أن نقل الأخبار فى حد ذاته لا إثم فيه مادام ليس فيه ذم أو تشويه لصورة بعض الأشخاص.
وأضاف منصور لـ"صدى البلد"، أن الممنوع فى تناقل الأخبار هى أن تكون مصحوبة بكلام مسيء لبعض الأشخاص والتحدث عنهم بالذم والقبح فهذا حرام ولا يجوز شرعًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نشر الأخبار مع عدم التأكد من صحتها لأن هذا قد يسبب فى تشويه صورة بعض الأشخاص.
وأوضح أن نقل الناس لخبر ما ومناقشة الموضوع فيما بينهم بالسلب أو بالإيجاب هذا جائز ولا شيء فيه، طالما أنه لايتعرض بالإساءة لأحد.
وعبر الشيخ رمضان عفيفى، من علماء الأزهر، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان الإرهابية فى حادث محطة مصر، الذى أسفر عن وفاة 20 شخصا، وعشرات المصابين، قائلا: "هذا ليس من سمات الإسلام".
وتابع عفيفى: "مستنين مصيبة عشان يشمتوا ويقولوا آدى الحكومة اللى اختارتوها"، مشيرا إلى أن هؤلاء الشامتين ذكرهم القرآن فى قول الله تعالى: "إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".
استتر الطابور الخامس وجماعة الإخوان الإرهابية، خلف عمليات التشكيك والأكاذيب ضد الدولة، اجتزأ منتمون للجماعة، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أموال تطوير السكك الحديدية.
الإخوان اقتطعوا كلام الرئيس 30 ثانية عندما كان يتحدث عن إقامة منظومة آمنة للقطارات حتى لا تحدث حوادث تؤدي إلى حالات وفاة من خلال شراء عربات وقطارات حديثة وإشارات كهربائية حتى تصبح منظومة السكك الحديدية على أعلى مستوى من التطوير.
قالت دار الإفتاء، إن النميمة هى نقل الكلام بين طرفين لغرض الإِفساد، وتطلق النميمة فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول : فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وتعرَّف النميمة أيضا بكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه طرف ثالث.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن من آثار النميمة، التفرقة بين الناس ، قلق القلب ، عار للناقل والسامع ، حاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس ، حاملة على القتل ، وعلى قطع أرزاق الناس ، جاء فى الحديث " لا يبلغنى أحد منكم عن أصحابى شيئا ، فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر" .
وأشار إلى أن من أسبابها والغرض منها : إرادة السوء للمحكى عنه ، وحب المحكى إليه والتزلف إليه ، والتسلية والفضول، وعقابها : جاء فى الحديث " لا يدخل الجنة نمَّام " رواه البخارى ومسلم ، عذابه فى القبر كما مر فى الحديث ، حبسه فى جهنم حتى يأتى بالدليل على ما قاله.
وأوضحت أن علاج النميمة يكون بتوعية النمام بخطورة النميمة، بمثل ما سبق من الآيات والأحاديث والحكم ، والتنفير منها بأنها صفة امرأة لوط ، التى كانت تدل الفاسقين على الفجور، فعذبها اللّه كما عذبهم ، وأنها صفة العتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذى نهى الله نبيه عن طاعته ، إلى غير ذلك من المنفرات لهذا المنكر، وحثه على التوبة منها قبل أن يقضى عليه.
وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة، ببيان أنه أُذنٌ لا شخصية له ، يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه ، وبيان أنه عدو للناس بسبب كلمة يسمعها ، فيوقع عليهم الشر، أو يمنعهم الخير، وإظهار أنه كما يُنَمُّ له يُنَمَّ عليه ، فالذى نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام، وأنه يحمل وزرا مع النمام لأنه يشجعه على ذلك.
كما يجب على السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين }.
كذلك يجب عليه أن ينصحه قياما بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يبغضه لوجه الله لأنه مبغوض من اللّه والناس ، وألا يظن سوءا بمن نقل عنه الكلام ، فالله يقول { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم } الحجرات : 12 وألا يحمله الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث فالله قد نهى عن التجسس ، وألا يحكى هذه النميمة حتى لا يكون نماما .
وأكد الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة فى فرع المنصورة بجامعة الأزهر، أن نقل الأخبار فى حد ذاته لا إثم فيه مادام ليس فيه ذم أو تشويه لصورة بعض الأشخاص.
وأضاف منصور لـ"صدى البلد"، أن الممنوع فى تناقل الأخبار هى أن تكون مصحوبة بكلام مسيء لبعض الأشخاص والتحدث عنهم بالذم والقبح فهذا حرام ولا يجوز شرعًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نشر الأخبار مع عدم التأكد من صحتها لأن هذا قد يسبب فى تشويه صورة بعض الأشخاص.
وأوضح أن نقل الناس لخبر ما ومناقشة الموضوع فيما بينهم بالسلب أو بالإيجاب هذا جائز ولا شيء فيه، طالما أنه لايتعرض بالإساءة لأحد.
وعبر الشيخ رمضان عفيفى، من علماء الأزهر، عن استيائه من شماتة جماعة الإخوان الإرهابية فى حادث محطة مصر، الذى أسفر عن وفاة 20 شخصا، وعشرات المصابين، قائلا: "هذا ليس من سمات الإسلام".
وتابع عفيفى: "مستنين مصيبة عشان يشمتوا ويقولوا آدى الحكومة اللى اختارتوها"، مشيرا إلى أن هؤلاء الشامتين ذكرهم القرآن فى قول الله تعالى: "إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".