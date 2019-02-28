اسلام عطية وكريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية مالاوي

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن قائمة لاعبيه المختارة لدخول معسكر الفريق الذي يبدأ يوم الاثنين الرابع من مارس استعدادا للمباراة الودية التي تجمعه بمنتخب مالاوي والمقرر إقامتها في الثامن من مارس المقبل بالقاهرة ضمن استعدادات المنتخب الاولمبي لنهائيات الامم الافريقيه تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.



وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبًا من بينهم الثنائي اسلام عطية وكريم العراقي لاعبا المصري والى جوارهما اللاعبون عمر رضوان ، شهاب الدين محمد ، محمود جاد ، مصطفي شوبير ، أسامة جلال ، محمود مرعي ، احمد رمضان ، محمود جابر ، أحمد يوسف ، شريف رضا ، يوسف الجوهري ، امام عاشور ، مصطفي محمد ، احمد ياسر ريان ، كريم يحيي ، محمد دسوقي ، أحمد ابو الفتوح ، عمر سعد ، اكرم توفيق ، أحمد مصطفي ، أحمد حمدي ، غنام محمد ، عمار حمدي ، ناصر منسي