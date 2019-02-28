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حوادث

يخرج شقيقته من السجن ليقتلها انتقاما لشرف العائلة

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:46 م
صدى البلد
يوسف رجب
أقر عامل يدعي محمد. د. ت ٤٧ سنه، بقتل شقيقته التي عثر على جثتها صباح اليوم مطعونة بعدة طعنات نافذة بالجسم، دفاعًا عن شرف العائلة، وذلك لسوء سلوكها.

وقال المتهم خلال التحقيقات أن شقيقته حملت سفاحًا من أحد الشباب وقتلت طفلها وألقت به في منزل مهجور، وهو ما جعل قوات الأمن تلقي القبض عليها.

وتابع المتهم، إلقاء القبض عليها ودخولها السجن منعني من قتلها، ففكرت في توكيل محام للدفاع عنها، ونجح المحامي في الحصول على قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية، واصطحبتها إلى المنزل، وفور دخولنا للمنزل طعنتها بسكين عدة طعنات نافذة حتى فارقت الحياة.

واستطرد المتهم، توسلاتها لم تشفع لها لما سببته لنا من عار لوثت به سمعتنا، فكان لابد من إنهاء حياتها والتخلص من عارها.

وكانت أجهزة الأمن بمركز شرطة فرشوط بقنا قد عثرت على جثة زينب. د. ت ٣٩ سنه بها طعنات نافذة في أنحاء متفرقه من جسدها.

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