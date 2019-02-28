تحقيق الأجندة على حساب دماء الأبرياء.. الجماعة الإرهابية تشمت في ضحايا حادث محطة مصر.. المصريون بالخارج: إفلاس ومخطط لن ينجح

الجماعة الارهابية تحاول اثارة البلبلة واستغلال حادث محطة مصر لنشر الشائعات
جادو:
جادو:
الجماعة الإرهابية تحاول تحقيق أجندتها على حساب دماء الأبرياء
بهجت العبيدي:
بهجت العبيدي:
شماتة الإخوان في حادث محطة مصر إفلاس
كشف حادث محطة مصر عن الوجه القبيح واستغلال الابرياء من ضحايا حادث القطار، والرقص على جثث المصريين لبث الشائعات من قبل الجماعات المتطرفة.
الدكتورة الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحى عن فرساى بفرنسا، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى، أدانت الحادث الأليم لقطار محطة مصر الذي راح ضحيته الشهداء المصريون.
وقالت أنه مع كل حادث نجد من يحَول الموضوع من أزمة إنسانية إلى أزمة سياسية ومن أفظع الأشياء التي نراها أن نجد الشماتة والكره من بعض جماعة الإخوان أو غيرهم ممن يختلفون سياسيا وكأن الموضوع يحول إلى متاجرة بدماء الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة.
وأضافت جادو لـ"صدى البلد" أن الجماعة الإرهابية تحَول أي موقف أو حادث أو حتي كارثة إنسانية إلى ساحة حرب لتحقيق أجندتها حتي ولو على حساب دماء الشهداء، ففي حادث محطة مصر ونحن نتلقى التعازي من كل دول العالم في الحادث الأليم يخرجوا علينا بتحريف واقتطاع فيديو للرئيس بشأن تطوير هيئة السكك الحديدية حتى يشعلوا النيران في الشارع المصري من جديد ويستغلون الموقف لتصفية حساباتهم مع الدولة.
وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى في تاريخهم لتزييف الحقائق وكأنهم يتراقصون على دماء أبناء شعبهم موضحة هذا الحادث هو نتيجة إهمال موظف لم يراعى ضميره ولم يكترث بواجبه نحو هؤلاء المواطنين الأبرياء فكان نتيجة استهتاره تلك الكارثة الكبرى التي أوجعت كل قلوب المصريين.
وتساءلت جادو: "الى متي نظل ندفن رءوسنا في الرمال ولا نعترف بأن معظم الحوادث نتيجة الإهمال المتعمد أو دون ذلك ونحن نمر بمرحلة صعبة وفارقة في تاريخ مصر نحن نحارب داخليا وخارجيا وعلى الشعب المصري التماسك في تلك المرحلة وألا ينساقوا لمن يسعى لاحراق مصر بنار الفتنة وإشعال فتيل الأزمات لزعزعة الاستقرار وضرب الثقة بين المواطن والدولة.
وتابعت، لابد من محاسبة كل مقصر ومهمل وليضرب الرئيس بيد من حديد لمحاربة المفسد والذي يريد خرابا لوطنه، واعتقد أن محاولة الإخوان الأخيرة فاشلة لأن الشعب المصري أصبح أكثر نضجا، أما بخصوص الفيديو فإن الفيديو كاملا تم عرضه من المصريين الشرفاء اللذين يخافون على وطنهم ولن تفلح حيلهم في إثارة الفتن وشحن الشارع المصري، فكلنا مكلومين وننتظر المحاسبة لأخذ حق الأبرياء.
وأشارت إلى أن مصر هي الباقية رغم ما تمر به من محن والشعب قوي الإرادة وقد شاهدنا معادن المصريين الأصيلة وطوابير التبرع بالدم، فلن يفلح الخائن في زعزعة شعب يرغب في الاستقرار وعانى ويلات الثورات وعدم الأمان من قبل.
وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الحوادث؛ البشري منها والقدري تقع في كل مكان في العالم، وأنه لا توجد دولة من دول العالم يمكن أن تنجو نجاة تامة من بعض المصائب التي تحل عليها، وأن العقول السوية تضع هذه الحوادث وتلك المصائب في سياقاتها، ولا تجتزئ منها لقطة لتؤكد صواب أو خطأ فكرة.
وأضاف بهجت العبيدي أن الحادث الأليم الذي وقع صباح الأربعاء بمحطة مصر، وراح نتيجة له ٢٢ شهيدا بالإضافة لعدد من المصابين، إنما كان سببا في أن يخيم الحزن على الشعب المصري في الداخل والخارج، ولقد كشف فيما كشف عن موقفين متناقضين: الأول هو وقوف الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري مع أسر الضحايا، وتعبيرهم عن مساندة الدولة في هذا الحادث الأليم، والثاني تمثل في قلة من أبناء الشعب، وهم المنتمون لجماعة الاخوان المصنفة بحكم المحكمة كجماعة إرهابية، والموصوفة بذات الوصف من المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم الأزهر الشريف، وكانت هذه الجماعة والمنتمون إليها قد اظهروا شماتة لا تليق بالحادث ولا ترقى لجلال الموقف، ولكنها عكست حقدهم الدفين على الدولة المصرية: شعب ونظام.
وذكر بهجت العبيدي أن السلوك المشين الذي سلكته جماعة الإخوان الإرهابية في هذا الحادث الحزين، إنما عكس من ضمن ما عكس إفلاس الجماعة، وأنها قد عدمت أي أنواع الابتكار في حربها على مصر وشعبها، ومن ثم اتخذت من الحادث مجالا لتجارتها البائسة، وراحت تفتري من الإشاعات ما ظنت أنه يمكن أن يكون له تأثير على عموم الشعب المصري الملتف حول القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن كم الإشاعات ومقدار التحريف الذي مارسته جماعة الإخوان الإرهابية إنما يعكس منهج تلك الجماعة الأعوج في التدليس على أتباعها مرة، وعلى عموم الشعب الذي كشف زيفها وضلالها مرة أخرى.
وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن جماعة الإخوان الإرهابية قد خسرت الشارع المصري، الذي اكتشف حقيقتها، وتأكد أنها بعيدة عن الدين الحنيف كل البعد، وأن كل همها الوصول إلى السلطة بأي ثمن من الاثمان، حتى لو كان هذا الثمن ضياع الوطن، وتشريد الشعب.
كشف حادث محطة مصر عن الوجه القبيح واستغلال الابرياء من ضحايا حادث القطار، والرقص على جثث المصريين لبث الشائعات من قبل الجماعات المتطرفة.
الدكتورة الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحى عن فرساى بفرنسا، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى، أدانت الحادث الأليم لقطار محطة مصر الذي راح ضحيته الشهداء المصريون.
وقالت أنه مع كل حادث نجد من يحَول الموضوع من أزمة إنسانية إلى أزمة سياسية ومن أفظع الأشياء التي نراها أن نجد الشماتة والكره من بعض جماعة الإخوان أو غيرهم ممن يختلفون سياسيا وكأن الموضوع يحول إلى متاجرة بدماء الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة.
وأضافت جادو لـ"صدى البلد" أن الجماعة الإرهابية تحَول أي موقف أو حادث أو حتي كارثة إنسانية إلى ساحة حرب لتحقيق أجندتها حتي ولو على حساب دماء الشهداء، ففي حادث محطة مصر ونحن نتلقى التعازي من كل دول العالم في الحادث الأليم يخرجوا علينا بتحريف واقتطاع فيديو للرئيس بشأن تطوير هيئة السكك الحديدية حتى يشعلوا النيران في الشارع المصري من جديد ويستغلون الموقف لتصفية حساباتهم مع الدولة.
وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى في تاريخهم لتزييف الحقائق وكأنهم يتراقصون على دماء أبناء شعبهم موضحة هذا الحادث هو نتيجة إهمال موظف لم يراعى ضميره ولم يكترث بواجبه نحو هؤلاء المواطنين الأبرياء فكان نتيجة استهتاره تلك الكارثة الكبرى التي أوجعت كل قلوب المصريين.
وتساءلت جادو: "الى متي نظل ندفن رءوسنا في الرمال ولا نعترف بأن معظم الحوادث نتيجة الإهمال المتعمد أو دون ذلك ونحن نمر بمرحلة صعبة وفارقة في تاريخ مصر نحن نحارب داخليا وخارجيا وعلى الشعب المصري التماسك في تلك المرحلة وألا ينساقوا لمن يسعى لاحراق مصر بنار الفتنة وإشعال فتيل الأزمات لزعزعة الاستقرار وضرب الثقة بين المواطن والدولة.
وتابعت، لابد من محاسبة كل مقصر ومهمل وليضرب الرئيس بيد من حديد لمحاربة المفسد والذي يريد خرابا لوطنه، واعتقد أن محاولة الإخوان الأخيرة فاشلة لأن الشعب المصري أصبح أكثر نضجا، أما بخصوص الفيديو فإن الفيديو كاملا تم عرضه من المصريين الشرفاء اللذين يخافون على وطنهم ولن تفلح حيلهم في إثارة الفتن وشحن الشارع المصري، فكلنا مكلومين وننتظر المحاسبة لأخذ حق الأبرياء.
وأشارت إلى أن مصر هي الباقية رغم ما تمر به من محن والشعب قوي الإرادة وقد شاهدنا معادن المصريين الأصيلة وطوابير التبرع بالدم، فلن يفلح الخائن في زعزعة شعب يرغب في الاستقرار وعانى ويلات الثورات وعدم الأمان من قبل.
وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الحوادث؛ البشري منها والقدري تقع في كل مكان في العالم، وأنه لا توجد دولة من دول العالم يمكن أن تنجو نجاة تامة من بعض المصائب التي تحل عليها، وأن العقول السوية تضع هذه الحوادث وتلك المصائب في سياقاتها، ولا تجتزئ منها لقطة لتؤكد صواب أو خطأ فكرة.
وأضاف بهجت العبيدي أن الحادث الأليم الذي وقع صباح الأربعاء بمحطة مصر، وراح نتيجة له ٢٢ شهيدا بالإضافة لعدد من المصابين، إنما كان سببا في أن يخيم الحزن على الشعب المصري في الداخل والخارج، ولقد كشف فيما كشف عن موقفين متناقضين: الأول هو وقوف الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري مع أسر الضحايا، وتعبيرهم عن مساندة الدولة في هذا الحادث الأليم، والثاني تمثل في قلة من أبناء الشعب، وهم المنتمون لجماعة الاخوان المصنفة بحكم المحكمة كجماعة إرهابية، والموصوفة بذات الوصف من المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم الأزهر الشريف، وكانت هذه الجماعة والمنتمون إليها قد اظهروا شماتة لا تليق بالحادث ولا ترقى لجلال الموقف، ولكنها عكست حقدهم الدفين على الدولة المصرية: شعب ونظام.
وذكر بهجت العبيدي أن السلوك المشين الذي سلكته جماعة الإخوان الإرهابية في هذا الحادث الحزين، إنما عكس من ضمن ما عكس إفلاس الجماعة، وأنها قد عدمت أي أنواع الابتكار في حربها على مصر وشعبها، ومن ثم اتخذت من الحادث مجالا لتجارتها البائسة، وراحت تفتري من الإشاعات ما ظنت أنه يمكن أن يكون له تأثير على عموم الشعب المصري الملتف حول القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن كم الإشاعات ومقدار التحريف الذي مارسته جماعة الإخوان الإرهابية إنما يعكس منهج تلك الجماعة الأعوج في التدليس على أتباعها مرة، وعلى عموم الشعب الذي كشف زيفها وضلالها مرة أخرى.
وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن جماعة الإخوان الإرهابية قد خسرت الشارع المصري، الذي اكتشف حقيقتها، وتأكد أنها بعيدة عن الدين الحنيف كل البعد، وأن كل همها الوصول إلى السلطة بأي ثمن من الاثمان، حتى لو كان هذا الثمن ضياع الوطن، وتشريد الشعب.