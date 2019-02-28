تحقيق الأجندة على حساب دماء الأبرياء.. الجماعة الإرهابية تشمت في ضحايا حادث محطة مصر.. المصريون بالخارج: إفلاس ومخطط لن ينجح

الجماعة الارهابية تحاول اثارة البلبلة واستغلال حادث محطة مصر لنشر الشائعات

جادو:

الجماعة الإرهابية تحاول تحقيق أجندتها على حساب دماء الأبرياء

بهجت العبيدي: