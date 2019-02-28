رفع 720 طن مخلفات أسفل كوبري ٤٥ الدولي بالإسكندرية

قاد اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة المخلفات أسفل "كوبري ٤٥" المتجه إلى الطريق الدولي، أسفرت عن رفع ٧٢٠ طن مخلفات من أسفل الكوبري والقضاء على بؤر النباشين به.



نفذت الحملة بمشاركة الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة؛ وبواسطة المعدات الثقيلة المكونة من ٦ لودر و١٤ عربة تم نقل جميع المخلفات إلى مركز التخلص الأمن من المخلفات بالزياتين.



وقرر اللواء حمدي الحشاش سرعة إنشاء مشاتل للحدائق أسفل كوبري ٤٥ وذلك لمنع تكرار أي تعديات مرة أخرى أو وضع مخلفات في المستقبل وحفاظًا على المظهر الحضاري والبيئي للكوبري.



شارك في الحملة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وحمدي عبد العليم، رئيس حي المنتزة أول، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثان.



في ذات السياق، نفذت محافظة اﻹسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة صادرة بشأن سور أسمنتي مستحدث من الناحية الشرقية لمقهى على شاطئ الشاطبي؛ وإزالة جراج تم بناؤه من الخرسانة العادية والمسلحة.



شارك في الحملة ممثلين عن الهيئة المصرية لحماية الشواطيء ومهندسي حي وسط اﻹسكندرية.