الجامعة الروسية تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات بالجامعة المصرية الروسية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، وذلك في التخصصات التالية: محاسبة، اقتصاد، علوم سياسية، إدارة أعمال: تمويل، تسويق، موارد بشرية، إدارة.
يشترط للقبول بالوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب، وإجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وأن يكون من ساكني محافظة القاهرة الكبرى أو الشرقية.
وأكدت الجامعة المصرية الروسية، في إعلانها أن آخر موعد للتقدم للوظيفة، يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس القادم، على أن ترسل السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
ويجب كتابة الأكواد المرفقة الخاصة بكل وظيفة، حتى يتم النظر في السيرة الذاتية المرسلة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة.