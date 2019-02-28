ختام فعاليات المؤتمر الدولي الـ46 كارديو ايچبت بحضور أساطير القلب من 40 دولة

قال الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للقلب، ان المؤتمر هذا العام ضم أساطير القلب في العالم بإشراف كلية طب قصر العيني ومنهم البروفيسور ريكل شيمورا أفضل من درس القلب في العالم وأنطوني دي ماريا وكارول وارتس وبربرا كسادي رئيسة الجمعية الاوروبية لأمراض القلب ومايكل فالنتين رئيس الجمعية الامريكية لأمراض القلب وتوماس لوتشر رئيس تحرير مجلة الجمعية الاوروبية لأمراض القلب.



وأضاف خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ 46 للجمعية المصرية لأمراض القلب، إنه تم بث ثلاثي بين مصر والسعودية واسبانيا لعمليات قلب وغطي المؤتمر كل شيء يخص أمراض القلب وأحدث أساليب التشخيص والعلاج وهبوط عضلة القلب والقسطرة التداخلية لعلاج شرايين القلب، مشيرا إلى أنه من أهم فعاليات المؤتمر جلسة خاصة لطلاب المدارس للتوعية بخطورة التدخين وأضراره وأهمية ممارسة الرياضة.



وأكد رئيس الجمعية أن هناك خطورة علي قلب المصريين في وجود السمنة المرتفعة والتيك اوي وعدم ممارسة الرياضة. كما استعرض المؤتمر أهم الموضوعات الطبية في إطار آخر التطورات في علاج القلب بالاضافة لعرض أحدث الإنجازات التي توصل اليها والتي استهدفت تحسين حياة ملايين من المصريين المصابين.



من جانبه قال الدكتور حسام قنديل، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن هناك تحولًا ملحوظًا فى علاجات القلب، مضيفا ان هذا المؤتمر، أكبر مؤتمر فى الشرق الأوسط ويضم 40 خبيرا أجنبيا من مختلف دول العالم.



وتابع أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين شركة استرازينكا والجمعية المصريه للقلب لرفع التوعية بالامراض والكشف المبكر عن الأمراض والتعليم الطبي المستمر ومساعدة المرضي غير القادرين علي شراء الادوية ومشاريع التعاون بعنوان قلبك حياتهم وقلوب مصرية Acs academy كما يستعرض المؤتمر احدث التوجهات، ونتائج التجارب الإكلينيكية، وأحدث الإنجازات والابتكارات في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية .