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رياضة

رسالة مساندة من عمرو السولية لـ شريف اكرامي بعد إصابته فى تدريب الأهلى

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:54 م
عمرو السولية
عمرو السولية
محمد بدران
وجه عمرو السولية نجم الأهلي، رسالة مؤثرة الى صديقه شريف اكرامي حارس مرمى الاهلي عقب إعلان إصابته التي غادر على أثرها مران الفريق اليوم.

وكتب السولية على صفحته بموقع "تويتر" : ‏‎‏‎ألف سلامة عليك يا حبيبى ان شاء الله ترجع أقوى".

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري.‎
رسالة مساندة من عمرو السولية لـ شريف اكرامي بعد إصابته فى تدريب الأهلى

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رسالة مؤثرة من شريف إكرامي عقب إصابته فى مران الأهلي

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