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أخبار البلد

اتحاد الأطباء العرب ينعى شهداء حادث قطار محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:08 م
صدى البلد
محمد غالي
ينعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، بخالص الحزن والأسى، ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين .

ويتوجه "الأطباء العرب" في بيان أصدره اليوم بخالص العزاء الى أهالى وأسر الضحايا، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

كما يتقدم الاتحاد بالعزاء إلى المصريين حكومة وشعبا فى هذا المصاب الأليم.

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