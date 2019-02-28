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رئيس لجنة النقل: العاملون بالسكة الحديد يفتقدون للتأهيل النفسى

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:15 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، ان هناك توصيات تصدر من اللجنة منذ ثلاث سنوات ولم تنفذ، مشيرا الى ان مشكلة السكة الحديد فى العنصر البشرى وهو السبب الاساسى فى الحواث بمصر .

واضاف فى حواره لبرنامج " يحدث فى مصر" ان عدد العاملين بالسكة الحديد 66 الف عامل ليس لديهم ثقافة التعليم المعيارى العالمى لانهم من الجيل الرابع والخامس ولايوجد لديهم تأهيل نفسى وكشف دورى .

وتابع انه فى التشريعات الحالية إذا ثبت تعاطى السائق فى الكشف الطبي يتم إقافه 60 يوما فقط ويعود من جديد وهذا الامر لايصلح مشيرا الى انهم يريدون هيكلة قوية .

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